По словам народного синоптика, первая декада сентября будет теплой, а потом существенно похолодает.

Первые заморозки в Украине возможны уже в середине сентября.

Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик из Камень-Каширского Владимир Деркач.

По его словам, первая декада сентября будет достаточно теплой, днем показатели термометра будут приближаться к +20°. Осадки ожидаются, но они будут слабыми, говорит синоптик.

"Вторая десятидневка существенно не будет отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или к концу. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", - сообщил синоптик.

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Третья декада, по прогнозу Владимира Деркача, немного порадует теплом, но оно будет заходить короткими волнами, с перерывами по 2-3 дня.

Погода в сентябре: прогноз народного синоптика Леонида Горбаня

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в сентябре еще будут теплые дни и даже жара, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре.

1-2 числа будет сухо и жарко,

3-5 - дожди,

7-10-ясно, тепло,

11-12 - дожди,

13-17 - ясно, тепло, но ветрено,

18 - дождь,

19-23-сухо,

24-25 - дожди,

26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

Автор: Екатерина Лиманская