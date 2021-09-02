Первые заморозки в Украине возможны уже в середине сентября.
Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик из Камень-Каширского Владимир Деркач.
По его словам, первая декада сентября будет достаточно теплой, днем показатели термометра будут приближаться к +20°. Осадки ожидаются, но они будут слабыми, говорит синоптик.
"Вторая десятидневка существенно не будет отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или к концу. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", - сообщил синоптик.
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Третья декада, по прогнозу Владимира Деркача, немного порадует теплом, но оно будет заходить короткими волнами, с перерывами по 2-3 дня.
Погода в сентябре: прогноз народного синоптика Леонида Горбаня
По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в сентябре еще будут теплые дни и даже жара, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре.
- 1-2 числа будет сухо и жарко,
- 3-5 - дожди,
- 7-10-ясно, тепло,
- 11-12 - дожди,
- 13-17 - ясно, тепло, но ветрено,
- 18 - дождь,
- 19-23-сухо,
- 24-25 - дожди,
- 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.