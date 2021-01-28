Стихия не утихает: из-за мощных снегопадов в четырех областях Украины перекрыли трассы (видео)
На всех дорогах государственного значения запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.
На ряде дорог Киевской, Одесской, Николаевской и Полтавской областей ограничено движение транспорта из-за снегопада.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на своей странице в соцсети Facebook.
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В частности, в Одесской области перекрыто движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах: М-15 Одесса - Рени (в направлении Бухареста, км 11 - км 308); М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев, км 0 - км 58, км 58 - км 59).
Кроме этого, на всех дорогах государственного значения запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.
Отмечается, что все силы дорожников, ГСЧС в Одесской области и Национальной полиции направлены на ликвидацию последствий стихии на автомобильных дорогах области и на дорогах М-05 Киев - Одесса, Т-16-17/М-05/ - Ивановка.
«Более 150 единиц спецтехники работает в усиленном круглосуточном режиме... Сильный снег, который сопровождается порывистым ветром и метелями, создает трудности в преодолении непогоды», - сказано в сообщении.
В Николаевской области с 21:30 вчерашнего дня ограничено движение для всех видов транспорта по дороге М-13 Кропивницкий - Платоново. Также ограничено движение для тяжеловесных грузовиков и пассажирских автобусов на дороге Н-24 Благовещенское - Николаев.
«В усиленном режиме над расчисткой и посыпкой дорог работают 56 спецмашин и 65 дорожных рабочих», - сказано в сообщении.
В Киевской области с 23:00 27 января ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.
В Полтавской области введено ограничение движения на автомобильной дороге М-03 Киев - Харьков для грузовых автомобилей от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью в направлении Киева.
Сложная ситуация также фиксируется на дорогах Черкасской и Кировоградской областей, но, согласно сообщению «Укравтодора», проезд всеми дорогами госзначения в этих областях обеспечен.
Красный уровень погодной опасности в Украине
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в течение суток 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.
Так, в Одесской, Николаевской областях ожидается чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный), а в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).
Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).
"На дорогах - гололедица! Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении.
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