Красный уровень опасности: в Украине уже выпал метр снега, погода будет ухудшаться

Спасатели предупреждают, что снегопады и метели еще продолжатся.

Украину накрыли метели / Фото: REUTERS

В течение суток с 27 на 28 января с юга на территорию Украины переместился активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части страны.

Об этом сообщает "Укравтодор".

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Двигаясь в северо-восточном направлении, циклон вызвал сложные погодные условия, которые сопровождались снегопадом, метелями, налипанием мокрого снега, порывистым ветром.

"Прирост снежного покрова в Одесской, Николаевской областях составил от 30 до 40 см, а высота снежных переметов достигала до 0,5 метра в Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра", - сообщили в дорожной службе.

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова 2-6 см.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в течение суток 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.

Так, в Одесской, Николаевской областях ожидается чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный), а в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

"На дорогах - гололедица! Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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