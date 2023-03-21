Магнитуда землетрясения составила 5,0 по шкале Рихтера.

Вечером 20 марта в Румынии произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

Как сообщается магнитуда подземных толчков составила 5,0 по шкале Рихтера. По классификации землетрясение относится к сильным.

"Большинство людей напуганы и выбегают из помещений. Многие люди с усилием держатся на ногах. Колебания отмечаются водителями отдельных автомобилей. Возможны нарушения стыков трубопроводов, трещины в каменных заграждениях. Отдельные случаи оползней на песчаных и каменных берегах рек", - рассказали специалисты.

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Как сообщается, землетрясение с такими энергетическими характеристиками не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины.

Землетрясение на Закарпатье-что известно

Ночью 27 февраля на Закрапатте произошло сильно ощутимое землетрясение магнитудой 3,3.эпицентр землетрясения пришелся на село Великая Добронь на Закарпатье.

В соцсетях местные жители писали, что затрясло так, что сначала подумали о взрыве. Эксперты говорят, что в Киеве возможны землетрясения до 7 баллов.

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