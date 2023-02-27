Специалисты прокомментировали, что подобная сейсмическая активность в регионе по классификации относится к сильно ощутимым толчкам.

На Закарпатье в ночь на понедельник, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера: эпицентр подземных колебаний находился на глубине 2 км в районе поселка Великая Добронь, что располагается в 19 км на запад от города Мукачево. Раньше подобные толчки также отмечали на территории Румынии.

Как сообщил Главный центр специального контроля на своей странице в Facebook, сейсмическая активность в регионе началась в 03:15:39 (по киевскому времени). Специалисты уточнили, что подземные толчки магнитудой 3,3 не представляют угрозы для населения, однако по классификации относятся к сильно ощутимым.

"Землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания напоминают сотрясения, которое издает тяжело нагруженный автомобиль. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость слегка колеблется. В автомобилях, стоящих на месте, толчки также заметны", - отмечают специалисты.

Также там напомнили, что в последний раз значительная сейсмическая активность в регионе наблюдалась 3 января 2023 года: подземные толчки фиксировались в 15 населенных пунктах Закарпатья с эпицентром в городе Иршава. Тогда магнитуда землетрясения составила 3,8 - толчки залегали на глубине 6 км.

Риск масштабного землетрясения в Украине

После серии масштабных землетрясений в Турции, которые начались 6 февраля на юго-востоке страны, сейсмологи и эксперты по геофизике обеспокоены возможностью новой волны землетрясений.

Говорят, что события в Турции могли спровоцировать сдвиг сейсмоактивного пояса, в котором находится и территория Украины.

Как прокомментировал директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера, самые мощные землетрясения в Украине возможны юго-западе Одесской области. Он отметил, что мощность землетрясений в этом регионе может составлять даже 8 или 9 баллов по десятибалльной шкале.

Недавно специалисты установили, что украинские дома способны выстоять перед землетрясениями средней мощности. В частности, дома в Киеве выдержат землетрясение минимум в 5 баллов, в Одессе - в 7 баллов, а во Львове - в 6 баллов.

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