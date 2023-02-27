Александр Кендзер отметил, что в Киеве также могут быть мощные подземные толчки.

Мощные землетрясения возможны в Украине. В Киеве могут быть толчки до семи баллов.

"На нашей территории могут быть и более сильные землетрясения, чем 3,3 балла. Информация о том, где могут быть более сильные землетрясения, показана на картах сейсмического районирования на территории Украины", - рассказал директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзер в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он указал, что в столице Украины могут быть семибалльные землетрясения.

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"Землетрясение может быть и в Киеве. Если посмотреть на карту, то будет видно, что в Киеве максимальные землетрясения на почве третьей категории сейсмического свойства были и проявлялись как семибалльные", - подытожил Кендзер.

Землетрясения в Украине - что известно

В ночь на понедельник, 27 февраля, землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера произошло на Закарпатье. Отмечается, что эпицентр толчков находился на глубине 2 км в районе поселка Великая Добронь в 19 км на запад от Мукачево. Такие толчки не несут угрозы для местных жителей, но они ощутимы.

Ранее, 14 февраля, в Румынии произошло землетрясение. Его могли ощутить даже жители Украины.

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