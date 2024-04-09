Затмение с земли и из космоса выглядит совершенно по-разному.

В понедельник, 8 апреля, жители Северной Америки имели возможность увидеть редкое астрономическое событие - полное солнечное затмение. Луна оказалась в такой позиции между Солнцем и Землей, что полностью закрыла собой солнечный диск от наблюдателей в определенных регионах нашей планеты.

Как пишет Sky News, пляжный городок Масатлан на западе центральной Мексики стал первым местом, где наземные наблюдатели могли увидеть затмение около 11:15 по местному времени.

Пройдя через половину Мексики, уже через полтора часа затмение добралось до территории США в Техасе. Далее его могли также наблюдать жители нескольких штатов, включая такие крупные города как Даллас, Индианаполис и Нью-Йорк. Наконец, затмение немного задело восточную часть Канады.

Повсюду люди собирались в парках и других открытых территориях, чтобы увидеть явление, которое превращает белый день в сплошную ночь. Для зрителей полное затмение длилось до 4 минут 28 секунд. Очевидцы говорят, что, когда солнце было закрыто луной, не только наступила темнота, но также было заметно снижение температуры.

Пока миллионы зрителей смотрели на явление с земли, астронавты из NASA сняли это событие из космоса. На опубликованном видео видно, как огромная тень солнечного затмения ползет по поверхности планеты.

Когда ждать следующее затмение

То, что Луна полностью закрыла Солнце, не такая редкость, как можно было бы подумать. Полные солнечные затмения происходят раз в 18 месяцев, но каждый раз их видно из разных точек планеты, часто - только с полюсов или посреди океана.

Следующее полное солнечное затмение произойдет в августе 2026 года, его можно будет наблюдать в Европе - на северных окраинах Гренландии, Исландии (лучшая точка наблюдения) и в северной Испании.

А вот в августе 2027 года полное солнечное затмение можно будет наблюдать в северной Африке, а лучшей точкой для этого будет туристический центр Луксор в Египте.

В июле 2028 года лучшая точка для наблюдения за солнечным затмением будет в северо-западной Австралии.

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