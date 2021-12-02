Дневной дождь в столице перейдет под вечер в мокрый снег.

Перед выходными в Киеве пройдет дождь, который перейдет к вечеру пятницы в мокрый снег, однако наибольшую опасность будет представлять не он, а гололедица.

Об этом предупредила синоптик Укргидрометцентра Александра Хара в эфире "Громадського радио".

"Завтра в столице стоит бояться не столько снега, потому что это будут умеренные осадки, сколько гололедицы. Ближе к вечеру в столице будет очень скользко, ведь днем температура составит +5 градусов, может быть дождь и мокрый снег, а ближе к вечеру заснежит, плюс будет снижаться температура. Все это может намерзать и на автодорогах будет скользко. Сильного снега не предвидим", - говорит синоптик.

По ее словам, на западе Украины прогнозируют сильные штормовые снегопады, налипание снега и метели. Такая погода будет наблюдаться в течение суток - атмосферный фронт будет смещаться с запада на восток. В восточных областях будет теплее, пройдут дожди.

Читайте такжеЧасть Украины накроют метели и гололедица: объявлен оранжевый уровень опасности"На выходных погода изменится – антициклон будет над Украиной, поэтому погода будет без осадков, с солнечными прояснениями", - говорит она.

Синоптик рассказывает: по данным климатологов, Украина среди лидеров в Европе по темпам роста температуры, что не может не влиять на погоду.

"Летом наблюдаем очень высокие температуры, так называемые волны тепла. Зимний период, несмотря на то, что в морозную погоду мы также наблюдаем, но сокращается продолжительность этих периодов и увеличивается количество оттепелей", - говорит Александра Хала.

В пятницу, 3 декабря, в Украине установится контрастная погода: холодно и снежно на Западе и Севере, но тепло и сухо на остальной территории. Например, в южных областях воздух прогреется до +12°...+13°. При этом практически по всей стране заметно холоднее станут ночи, особенно в западных областях, где столбики термометров в темное время суток местами упадут до -7°...-12°.

Автор: Юрий Годован