На западе и севере страны будет холодно и много осадков, а на остальной территории - тепло и сухо.

В пятницу, 3 декабря, в Украине установится контрастная погода: холодно и снежно на западе и севере, но тепло и сухо на остальной территории. Например, в южных областях воздух прогреется до +12°...+13°. При этом практически по всей стране заметно холоднее станут ночи, особенно в западных областях, где столбики термометров в темное время суток местами упадут до -7°...-12°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +6°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +1°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Тернополе 3 декабря ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем +2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -5°...+4°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +7°, мокрый снег.

В Виннице будет -5°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+9°.

В Одессе 3 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +12°.

В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.

В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+10°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.

Народные приметы на 3 декабря

3 декабря - Прокла. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху - быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Лёносейку (3 июня) пойдет дождь.

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Автор: Екатерина Лиманская