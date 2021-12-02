3 декабря во многих областях Украину ожидается снег / фото УНИАН
В пятницу, 3 декабря, в Украине установится контрастная погода: холодно и снежно на западе и севере, но тепло и сухо на остальной территории. Например, в южных областях воздух прогреется до +12°...+13°. При этом практически по всей стране заметно холоднее станут ночи, особенно в западных областях, где столбики термометров в темное время суток местами упадут до -7°...-12°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +6°, мокрый снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +1°, снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.
- В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.
- В Тернополе 3 декабря ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем +2°, снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -5°...+4°, небольшая облачность.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +7°, мокрый снег.
- В Виннице будет -5°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Житомире в пятницу будет ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +11°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+9°.
- В Одессе 3 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +12°.
- В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+10°.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.
Погода в Украине 3 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 3 декабря
3 декабря - Прокла. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху - быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Лёносейку (3 июня) пойдет дождь.
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