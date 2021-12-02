В пятницу, 3 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода и небольшой дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице похолодает до -4°, а днем столбики термометров поднимутся до +5°.
В течение дня ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, который ближе к ночи может превратиться в мокрый снег.
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Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 2,9 - 5,5 м/с.
Атмосферное давление начнет расти. Утром оно будет на уровне 736 миллиметров ртутного столба, а к ночи - 742.
Погода в Украине 3 декабря
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +1°, снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.
В Тернополе 3 декабря ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем +2°, снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -5°...+4°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +7°, мокрый снег.
В Виннице будет -5°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Житомире в пятницу будет ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +11°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +11°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+9°.
В Одессе 3 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +12°.
В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +7°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.
В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +6°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+10°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.
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