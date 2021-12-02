Ближе к ночи дождь может превратиться в мокрый снег.

В пятницу, 3 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода и небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до -4°, а днем столбики термометров поднимутся до +5°.

В течение дня ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, который ближе к ночи может превратиться в мокрый снег.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре составили прогноз на декабрь: какой погоды ждать

Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 2,9 - 5,5 м/с.

Атмосферное давление начнет расти. Утром оно будет на уровне 736 миллиметров ртутного столба, а к ночи - 742.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +1°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Тернополе 3 декабря ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем +2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -5°...+4°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +7°, мокрый снег.

В Виннице будет -5°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+9°.

В Одессе 3 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +12°.

В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.

В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+10°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская