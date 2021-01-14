Настоящая зима в Киеве: столицу засыпает снегом (фото, видео)
Автомобильные дороги пока в хорошем состоянии.
Сегодня, 14 января, Киев начало засыпать снегом.
Об этом свидетельствуют фотографии заснеженной столицы, снятые корреспондентом "Апострофа".
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Как видно на снимках, на проезжей части снег быстро тает, но при этом остается на газонах и крышах домов.
В "Киевавтодоре" заявили, что дорожная служба готова к ухудшению погодных условий и она заблаговременно начала обработку дорог и тротуаров.
Прогноз погоды в Киеве на 14 января: данные Погоды УНИАН
В четверг, 14 января, в Киеве ожидается сильный снегопад. Столбики термометров опустятся до -2°.
Согласно прогнозу, ночью температура составит -13°, а днем поднимется максимум до 0°.
Ветер западного направления со скоростью до 1 м/с.
Атмосферное давление - 736 мм рт. ст.
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