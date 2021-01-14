Настоящая зима в Киеве: столицу засыпает снегом (фото, видео)

12:51, 14 января 2021
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Автомобильные дороги пока в хорошем состоянии.

В столице начался снег / Фото: Апостроф
В столице начался снег / Фото: Апостроф

Сегодня, 14 января, Киев начало засыпать снегом.

Об этом свидетельствуют фотографии заснеженной столицы, снятые корреспондентом "Апострофа".

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Как видно на снимках, на проезжей части снег быстро тает, но при этом остается на газонах и крышах домов.

В "Киевавтодоре" заявили, что дорожная служба готова к ухудшению погодных условий и она заблаговременно начала обработку дорог и тротуаров.

Снег лежит на тротуарах и газонах / Фото: Апостроф
Снег лежит на тротуарах и газонах / Фото: Апостроф

Прогноз погоды в Киеве на 14 января: данные Погоды УНИАН

В четверг, 14 января, в Киеве ожидается сильный снегопад. Столбики термометров опустятся до -2°.

Согласно прогнозу, ночью температура составит -13°, а днем поднимется максимум до 0°. 

Ветер западного направления со скоростью до 1 м/с. 

Атмосферное давление - 736 мм рт. ст.

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Автор: Елена Пилипчак

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