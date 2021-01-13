Завтра Киев заметет снегом, температура днем опустится до -2°
Ночью ожидается сильный мороз.
В четверг, 14 января, в Киеве ожидается сильный снегопад. Столбики термометров опустятся до -2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На Старый Новый год температура упадет до -13°, часть Украины продолжит засыпать снегом (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -13°, а днем поднимется максимум до 0°.
Ветер западного направления со скоростью до 1 м/с.
Атмосферное давление - 736 мм рт. ст.
Народный прогноз на 14 января
14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью.
Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб.
Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.
Солнце взойдет весело - весь год будет счастлив, особенно будет хороший урожай фруктов.
Туман на Василия - к урожаю. Вьюга в Васильев вечер обещает большой урожай орехов. Если Васильева ночь звездная, то лето будет ягодным.
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