Завтра Киев заметет снегом, температура днем опустится до -2°

Ночью ожидается сильный мороз.

Завтра в Киеве ожидается снегопад / Фото: REUTERS

В четверг, 14 января, в Киеве ожидается сильный снегопад. Столбики термометров опустятся до -2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -13°, а днем поднимется максимум до 0°.

Ветер западного направления со скоростью до 1 м/с.

Атмосферное давление - 736 мм рт. ст.

Народный прогноз на 14 января

14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью.

Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб.

Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.

Солнце взойдет весело - весь год будет счастлив, особенно будет хороший урожай фруктов.

Туман на Василия - к урожаю. Вьюга в Васильев вечер обещает большой урожай орехов. Если Васильева ночь звездная, то лето будет ягодным.

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