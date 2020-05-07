Зима вернулась: в Карпатах намело 15 см снега

10:54, 7 мая 2020
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В горах сейчас холодно и бушует метель.

В Карпатах намело 15 см снега / facebook.com/chornogora.rescue112
В Карпатах намело 15 см снега / facebook.com/chornogora.rescue112

По состоянию на утро 7 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало 15 см снега.

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Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Так, по состоянию на 08:00 7 мая на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха составила -3°, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно. Кроме того, была метель, видимость ограничена до 20 м. Выпало 15 см снега.

Ранее сообщалось, что в Карпатах ожидается прирост снежного покрова высотой: на среднегорье - до 20 см, на высокогорье - до 35 см.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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