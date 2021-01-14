Непогода набирает обороты: из-за метелей без света в Украине остались десятки населенных пунктов (видео)

10:25, 14 января 2021
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Накануне заснежило восток и юг Украины.

В Украину пришла настоящая зима / Фото ua.depositphotos.com
В Украину пришла настоящая зима / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня снег запорошит север и запад страны, а уже завтра ударят сильные морозы. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Метель, гололедица и как следствие - десятки ДТП. Накануне заснежило восток и юг Украины. Из-за порывистого ветра и налипания снега без электричества остались десятки населенных пунктов в нескольких областях. Из-за гололеда на дорогах образовалось множество аварий. В нескольких регионах ограничивали передвижение грузовиков. На Херсонщине спасатели их массово вытаскивали из сугробов.

Снег и холод, прогнозируют синоптики, у нас задержатся еще на неделю. Кое-где ожидают морозы до -21°.

Сильные морозы в Украине

Завтра и послезавтра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.

"Ночью ожидается до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11°-15° мороза. 

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16° мороза.

17-18 января холодная погода по Киеву и области сохранится.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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