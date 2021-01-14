Украинцев предупредили о сильном морозе: температура упадет до -21°

09:08, 14 января 2021
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Холодная погода сохранится до 18 января.

В ГСЧС предупреждают о серьезном снижении температуры / Фото ua.depositphotos.com
В ГСЧС предупреждают о серьезном снижении температуры / Фото ua.depositphotos.com

Завтра и послезавтра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра. 

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"Ночью ожидается до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится", - говорится в сообщении.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза. 

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16° мороза.

17-18 января холодная погода по Киеву и области сохранится.

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По прогнозу синоптика Романа Мурмыло, в ночь с 18 на 19 января ожидаются низкие температуры в текущем периоде похолодания.

"Без осадков и с хорошими морозами", - сказал он.

По его словам, возможен большой разброс температур по всей стране. Днем воздух может остыть до -4°...-10°, ночью - до -10°...-15°.

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Автор: Елена Пилипчак

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