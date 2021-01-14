Украинцев предупредили о сильном морозе: температура упадет до -21°
Холодная погода сохранится до 18 января.
Завтра и послезавтра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"Ночью ожидается до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится", - говорится в сообщении.
По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза.
По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16° мороза.
17-18 января холодная погода по Киеву и области сохранится.
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По прогнозу синоптика Романа Мурмыло, в ночь с 18 на 19 января ожидаются низкие температуры в текущем периоде похолодания.
"Без осадков и с хорошими морозами", - сказал он.
По его словам, возможен большой разброс температур по всей стране. Днем воздух может остыть до -4°...-10°, ночью - до -10°...-15°.
- Винница-1°... -12°
- Днепр-2°... -11°
- Донецк-2°... -7°
- Житомир-1°... -14°
- Запорожье0°... -7°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев-2°... -13°
- Кропивницкий-1°... -14°
- Луганск-1°... -4°
- Луцк-1°... -12°
- Львов-1°... -8°
- Николаев+1°... -6°
- Одесса0°... -7°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно-3°... -13°
- Симферополь+4°... -9°
- Сумы-3°... -8°
- Тернополь-1°... -8°
- Харьков-2°... -6°
- Херсон+2°... -6°
- Хмельницкий-1°... -11°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов-5°... -10°
- Черновцы0°... -5°