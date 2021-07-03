Около 20 человек пропали без вести и по меньшей мере 10 домов были разрушены вследствие оползня в японском городе Атами.
Об этом сообщают Kyodo News.
Пожарные проводят поисково-спасательные операции в районе сход грунтов. В течение последних нескольких дней регион страдает от проливных дождей.
Масштабный оползень попал на камеры очевидцев. Заметно, что грязный поток ворвался на улицы города с рельефного повышения. Волна на своем пути смыла припаркованные авто и небольшие здания. Спасатели также были вынуждены покидать зону стихийного бедствия.
Из-за подъема рек в префектуре Канагава к югу от Токио чиновники приказали местным жителям немедленно обеспечить безопасность. Объявлена эвакуация.
Проливной дождь также нарушил работу сети общественного транспорта. Движение сверхскоростных поездов ненадолго приостановили.
За 72 часа до оползня в районе Канагавы выпало 790 мм осадков. Власти префектур от Ибараки до Киото предупредили жителей о последствиях непогоды.
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