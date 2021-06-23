По Польше пронесся ураган / скриншот видео
На Польшу обрушился мощный ливень с ураганом. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает RMF24.
В некоторых регионах страны прошел мощный ливень, парализовав, в частности, Познань. В одном из районов города образовалась огромная лужа глубиной более метра и в ней застряли две машины.
Общественный транспорт ехал с опозданием на несколько десятков минут. А из-за оползня парализовало движение трамваев.
Спасателям пришлось выезжать на вызовы более 2600 раз.
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