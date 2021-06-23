Общественный транспорт ехал с опозданием на несколько десятков минут. Оползень заблокировал движение трамваев в Познани.

На Польшу обрушился мощный ливень с ураганом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает RMF24.

В некоторых регионах страны прошел мощный ливень, парализовав, в частности, Познань. В одном из районов города образовалась огромная лужа глубиной более метра и в ней застряли две машины.

Общественный транспорт ехал с опозданием на несколько десятков минут. А из-за оползня парализовало движение трамваев.

Спасателям пришлось выезжать на вызовы более 2600 раз.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская