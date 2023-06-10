В ряде регионов - грозы / фото ru.depositphotos.com

В субботу, 10 июня, во многих регионах Украины синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В ряде областей ожидаются грозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки накроют западные, северные области нашей страны и столицу. В этих регионах объявлен І уровень опасности.

"10 июня в западных и северных областях гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении УГМЦ.

Видео дня

В каких областях ожидаются грозы 10 июня 2023:

  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Ривненская
  • Тернопольская
  • Волынская
  • Хмельницкая
  • Житомирская
  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
false

Что означает І уровень опасности, желтый

I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. При осложнении погодных условий следите за сообщениями местных властей и сохраняйте спокойствие и осторожность.

Похолодание в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на выходные, 10-11 июня. По ее словам, в эти дни ожидается похолодание, в большинстве регионов будут грозы. Так, в воскресенье в Киеве - ощутимое похолодание, до +18...+20 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: