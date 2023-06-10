Не обойдут грозы Киев и область.

В субботу, 10 июня, во многих регионах Украины синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В ряде областей ожидаются грозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки накроют западные, северные области нашей страны и столицу. В этих регионах объявлен І уровень опасности.

"10 июня в западных и северных областях гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении УГМЦ.

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В каких областях ожидаются грозы 10 июня 2023:

Закарпатская

Ивано-Франковская

Ривненская

Тернопольская

Волынская

Хмельницкая

Житомирская

Киевская

Черниговская

Сумская

Что означает І уровень опасности, желтый

I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. При осложнении погодных условий следите за сообщениями местных властей и сохраняйте спокойствие и осторожность.

Похолодание в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на выходные, 10-11 июня. По ее словам, в эти дни ожидается похолодание, в большинстве регионов будут грозы. Так, в воскресенье в Киеве - ощутимое похолодание, до +18...+20 градусов.

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