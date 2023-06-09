В Киеве в воскресенье сильный ветер и похолодание.

Приближаются выходные, поэтому синоптик Наталья Диденко дала прогноз на эти дни, 10-11 июня. Но не спешите радоваться, ведь погода будет неустойчивой, будут идти дожди и даже грозы, ожидается похолодание.

"11-го июня в Херсонской и Николаевской областях есть вероятность сильных ливней", - предупредила она в своем Facebook жителей этих пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС регионов. В течение дня в субботу ожидается +25...+30°, на западе и севере - +20...+25°.

Похолодание в Украине

В воскресенье в западных и северных областях Украины ожидается похолодание, до +14...+20°, говорит Диденко. На остальной территории Украины 11-го июня +20...+25°, в Одесской области до +29°.

Видео дня

"В субботу на севере и западе, а в воскресенье по всей Украине ожидается сильный ветер - осторожно!" - добавила синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на 10-11 июня

В Киеве в течение 10-11 июня местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье Диденко прогнозирует сильный ветер. Температура воздуха в субботу +25 градусов, в воскресенье - ощутимое похолодание, до +18...+20 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует похолодание

В Украине до конца недели испортится погода, это произойдет с 10 июня 2023 года. В субботу температура воздуха ночью +13...+18°C, днем + 23...+28°.

В воскресенье, 11 июня, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму, днем температура достигнет +18...+23°.

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