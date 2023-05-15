В большинстве областей нашей страны в ближайшие дни ожидается очень теплая погода, до +22°...+27°, но на западе Украины температура будет ниже. В западной части также ожидаются дожди, грозы и град.

В ближайшую неделю в Украине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода почти без осадков, но на западе Украины ожидаются дожди, грозы и местами град. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"За счет постепенного установления воздушных потоков с востока и юго-востока, а также вследствие трансформации воздушной массы, в Украине наметилась тенденция на интенсивное потепление", - говорит синоптик.

Ежедневно, по его словам, среднесуточная температура приближается к летним показателям: заметно потеплели ночи, а днем столбики термометров уверенно превышают +20 °С.

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"До конца второй декады мая потепление в нашей стране продолжится", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Лишь на западе Украины ожидаются кратковременные дожди в сопровождении гроз, а температурный фон окажется немного ниже, по сравнению с остальной территорией страны.

"Поскольку во многих областях Украины уже длительное время отсутствуют существенные осадки, а средняя температура повышается, то увеличился риск пожарной опасности в лесных и лесостепных районах до 5 класса (максимальный уровень)", - предупредил специалист.

Погода 15 мая - прогноз на сегодня

Сегодня, по прогнозу Игоря Кибальчича, в западных областях пройдут небольшие, кое-где умеренные дожди. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха днем +21...+26 °С, на крайнем западе свежее, +13...+18 °С.

Погода 16 мая

Во вторник небольшие дожди, местами в сопровождении гроз ожидаются в западных, северных и Харьковской областях, прогнозирует синоптик. Ветер сменных направлений, 5-10 м/с, при грозах местами порывистый. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +21 ... +26 °С.

Погода 17 мая

В среду, 17 мая, благодаря влиянию антициклона с северо-востока, в Украине осадков не предвидится.

"Только в западных областях атмосферный фронт с юга повлечет умеренные, местами значительные дожди; местами возможен град и шквалы до 15-20 м/с", - предупредил специалист.

Температура воздуха, по его данным, ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °С, днем +22...+27 °С, в западной части +19 ... +24 °С.

Потепление в Украине - прогноз до конца мая

Прогнозируется, что третья декада мая в Украине будет намного теплее, чем предыдущая. По словам синоптика Натальи Птухи из Укргидрометцентра, температура местами может подниматься выше +25 градусов.

В целом, мягкий май благоприятен для роста яровых культур благодаря комфортным температурам и уровню увлажнения.

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