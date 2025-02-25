Сильные морозы отступят, но станет больше облачности и осадков.

Начало весны в Украине будет с осадками, но уже не очень холодное. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, 1 марта есть вероятность мокрого снега с дождем. Во многих регионах температура ночью будет -3°...+2°, а днем 0°...+6°. На Закарпатье и юге Украины воздух будет прогреваться до +9°. морозы останутся только в восточных областях: ночью здесь будет -9°...-15°, но без осадков, днем -3°...+2°.

"То есть в конце недели уже и в восточных областях дневная температура воздуха перейдет немножко на ноль или небольшой "плюс"", - говорит синоптик.

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По ее данным, начало марта будет хоть и теплее, но больше облачным.

"Но от таких сильных морозов точно уже отойдем. В дальнейшем же возможны колебания температуры и осадки смешанной фазы. Март - переходный месяц, поэтому от него чего угодно можно ожидать", - акцентировала Наталья Птуха.

В Киеве и области до конца февраля будет сухо, а 1 марта пройдет мокрый снег и дождь.

Ближайшие несколько ночей температура еще будет снижаться до -8°...-11°. Днем 26 и 27 числа воздух прогреется до +2°...+4°. 27 февраля ночью на Киевщине будет уже -6°...-8°, а 28 февраля столбики термометров покажут -3°...-5°. 1 марта ночная температура повысится до "нуля".

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