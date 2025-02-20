Уже в последние дни февраля температура воздуха станет заметно выше во многих областях Украины.

Уже в начале весны в Украину придет ощутимое потепление. В первые дни марта в западных областях нашей страны ожидается до +16 градусов Цельсия. Об этом говорят данные метеорадара Ventusky.

В последние ночи февраля в Украине сохранится холодная погода. Прогнозируется до -10 °C, но дневные показатели будут теплее.

Согласно прогнозу синоптиков, с 1 марта с западной части Украины начнет заходить теплый атмосферный фронт. Потепление ощутят в западных, северных, центральных и южных областях нашей страны. Там прогнозируется от +4 до +8 градусов Цельсия, а во Львовской и Тернопольской областях, а также на Буковине ожидается +10 °C.

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Уже 2 марта во Львовской и Закарпатской областях столбики термометров покажут до +15 градусов Цельсия, а на западе - до +13 °C. В центре и на юге страны ожидается от +8 до +10 градусов. На севере и на востоке Украины будет холоднее - до +6 °C.

3 марта потепление доберется до Днепропетровской и Запорожской областей. Тем не менее в центре и на севере Украины дневная температура снизится до +4...+8 °C. На востоке страны днем ожидается до +8 градусов Цельсия, а на остальной территории - до +15 градусов.

Уже 4 марта на большей части территории Украины синоптики прогнозируют от +13 до +16 °C. На востоке и севере днем ожидается до +5 градусов Цельсия.

Погода в Украине 20 февраля

Напомним, что сегодня, 20 февраля, ночь будет очень морозной, местами до -12...-21°C. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 0...-5 °C. Местами на юге, востоке, в центре и на севере страны будет снежить.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью составит -7°, а днем ожидается до -4°.

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