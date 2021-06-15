Непогода ожидается по всей Украине, кроме западных и северных областей.

Сегодня, 15 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 15 июня днем в южной части значительные дожди; днем в Украине, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с",- говорится в сообщении.

Погода в Украине на сегодня

Во вторник, 15 июня, практически по всей Украине будут идти дожди во многих областях - с грозами. Сухая погода ожидается в Черниговской, Ривненской, Волынской и Львовской областях. Столбики термометров поднимутся до +27°, однако в западных областях будет немного свежее - до +23°.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская