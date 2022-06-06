Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что ближайшие 7 дней в Украине будет тепло, однако местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

В ближайшую неделю в Украине ожидается комфортная летняя погода с периодическими небольшими дождями в сопровождении гроз.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"За счет поступления свежей воздушной массы с северо-западной части Европы температура воздуха в нашей стране окажется вполне комфортной", - говорит синоптик.

По его данным, экстремальной жары, а также опасных метеорологических явлений в ближайшее время не предвидится.

"Количество осадков окажется в пределах нормы, но местами будет наблюдаться их дефицит", - добавил он.

В целом, по словам синоптика, в течение ближайших семи дней на большей части территории Украины будет преобладать антициклональный характер погоды. Атмосферное давление ожидается немного выше нормы.

Напомним, в этом году весна в Киеве оказалась одной из самых сухих за все время наблюдений.

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