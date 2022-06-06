В ближайшую неделю в Украине ожидается комфортная летняя погода с периодическими небольшими дождями в сопровождении гроз.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.
"За счет поступления свежей воздушной массы с северо-западной части Европы температура воздуха в нашей стране окажется вполне комфортной", - говорит синоптик.
По его данным, экстремальной жары, а также опасных метеорологических явлений в ближайшее время не предвидится.
"Количество осадков окажется в пределах нормы, но местами будет наблюдаться их дефицит", - добавил он.
В целом, по словам синоптика, в течение ближайших семи дней на большей части территории Украины будет преобладать антициклональный характер погоды. Атмосферное давление ожидается немного выше нормы.
Напомним, в этом году весна в Киеве оказалась одной из самых сухих за все время наблюдений.