Небольшие дожди с грозами ожидаются лишь в Крыму.

В понедельник в Украине ожидается теплая и сухая погода. После дождливых выходных сегодня в большинстве областей будет небольшая облачность. Температура тоже начнет повышаться: в большинстве областей ожидается комфортная температура от +23° до +25°, а на юге и востоке местами воздух прогреется до +26°...+28°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +24°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Тернополе 6 июня ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +12°...+28°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Виннице сегодня будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +13°...+23°.

В Одессе 6 июня - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+23°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+21°, дождь с грозой.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

Народные приметы на 6 июня

6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Если идет дождь 6 июня - будет много грибов.

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