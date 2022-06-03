За все три весенних месяца в столице выпало лишь 59% климатической нормы осадков.

В этом году весна в Киеве оказалась одной из самых сухих за все время наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Количество осадков в столице за весну составило 87 мм, что составляет 59% климатической нормы. Весна 2022 года вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений", - сообщили специалисты.

По их данным, средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +8,4 ºС, что на 1,0 ºС ниже средних многолетних значений.

Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел наибольшее отрицательное отклонение - 1,9°С.

Как сообщается, за весну в Киеве было зафиксировано лишь два температурных рекорда суточной температуры воздуха.

Холоднее всего было 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до -8,6°С, а теплее всего - 12 мая, когда максимальная температура поднялась до +29,2 °С.

Напомним, в этом году метеологічне лето в Киеве наступило 25 мая - на две недели позже средне многолетних показателей.

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