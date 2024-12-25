В Карпатах и на Прикарпатье температура днем будет падать до -2...-7 градусов.

До конца недели в Украине сохранится неустойчивая погода с осадками в виде дождей, снега и мокрого снега. Ночью ожидаются слабые морозы, а днем столбики термометров будут показывать от небольших "минусов" до небольших "плюсов". Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 26 декабря

В четверг, по прогнозу Кибальчича, ночью на юго-западе Украины сохранится неустойчивая погода с дождями и мокрым снегом, в Карпатах пройдет умеренный снег. Днем также ожидается снег и мокрый снег в восточных регионах. Местами в Украине на дорогах будет гололедица. Скорость ветра 7 - 12 м/с, на юге местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура ночью -2...+3 °С, днем -1...+4 °С, на юге воздух прогреется до +5...+10 °С.

Погода 27 декабря

В пятницу снег и мокрый снег ожидается в южных, центральных и восточных областях, в Крыму осадки будут с дождем. На остальной территории Украины без осадков. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. В центральных и южных регионах порывы ветра 15 - 20 м/с. Ночью температура снизится до -4...+1 °С, днем в Украине ожидается -2...+3 °С. В Карпатах и на Прикарпатье ночью похолодает до -5...-10 °С, днем будет -2...-7 °С.

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Погода 28 декабря

В субботу на большей части территории Украины осадков не предвидится, лишь ночью в Одесской области местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На юге сохранится порывистый ветер. Температура ночью -2...-7 °С, днем будет -3...+2 °С. В Карпатах ночью столбики термометров покажут -8...-13 °С, а днем -3...-8 °С.

Погода 29 декабря

В последнее воскресенье декабря в большинстве областей Украины, кроме юго-востока и Карпат, ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами слабый гололед. Ветер утихнет до 3 - 8 м/с. Температура ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, а днем по всей стране будет -2...+3 °С.

Погода в Украине на Новый год 2025

Сегодня в Украине будет "плюс", местами ожидаются осадки. В прикарпатских областях будет снежить, а на юге пройдут дожди. Днем прогнозируется +1...+4, на западе и крайнем севере от -2 до +2, на юге +4...+9, а в Крыму - до +12 градусов.

"На Новый год погода в Украине существенных изменений не претерпит", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

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