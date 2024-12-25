Сегодня в Украине местами будут осадки, а столбики термметров покажут в большинстве областей "плюс".

На Рождество, 25 декабря, в Украине будет облачно, местами пройдут осадки, а температура в большинстве областей будет выше "нуля". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на Новый год погод существенно не изменится.

Итак, 25 декабря снег ожидается в околокарпатских областях, а на юге пройдут дожди. На остальной территории будет преимущественно облачно, но без осадков.

В течение дня среды в Украине предполагается +1...+4 градуса, на западе и крайнем севере от -2 до +2, на юге +4...+9, а в Крыму - до +12 градусов.

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В Киеве на Рождество осадки маловероятны. Столбики термометров в столице покажут 0...+2 градуса.

"На Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений", - резюмировала эксперта по погоде.

Новый год 2025 - прогноз погоды

По предварительным прогнозам Укргидрометцентра, на Новый в Украине не стоит ожидать образования снежного покрова. Зато на Рождество в некоторых регионах возможны осадки. В частности в Карпатах будет настоящая зимняя атмосфера.

26 декабря в Украине, кроме западных и северных регионов, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Из-за этого в некоторых местах снежный покров может кратковременно сохраниться, хотя его таяние будет достаточно интенсивным.

До конца года, включая 31 декабря, ожидается преимущественно сухая погода.

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