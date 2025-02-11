Изменение погоды ожидается уже в ближайшие выходные.

На погоду в Украине и в дальнейшем будет влиять антициклон "Эльвира". Благодаря ему атмосфера будет в спокойном состоянии, осадки маловероятны, все чаще будет появляться солнце, а также будет маловетрено. Однако на выходных ситуация изменится. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что сейчас масштабный антициклон на большей части территории Европы заблокировал западно-восточный перенос воздушных масс, чего не скажешь о северо-западе континента. Поэтому атлантическим циклонам и их атмосферным фронтам приходится огибать континент по более северным траекториям, транспортируя аномальное тепло аж за полярный круг.

Кроме сухой погоды этот антициклон будет способствовать и удержанию аномально высокого атмосферного давления - 770 мм рт.ст. Это на 16 единиц выше средних многолетних значений. "Метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут испытывать дискомфортные ощущения", - говорит синоптик.

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"По предварительным прогностическим расчетам, в ближайшие выходные активизация циклонической деятельности над Балканами и Черным морем обусловит изменение погодных условий: атмосферное давление снизится до климатических значений, пройдут осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега", - спрогнозировал Постригань.

О том, что в Украине должно потеплеть, говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, с 14 февраля в Украине несколько изменится синоптическая ситуация, но буквально на два дня. В то же время ожидается, что после 20 февраля в Украине потеплеет.

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