Также утром во многих областях ожидается густой туман.

На сегодня, 23 ноября, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности. По данным Укргидрометцентра? утром ожидаются туманы, а днем - гололед и гололедица на дорогах.

По прогнозу, сегодня утром в западной и южной частях Украины ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров.

"Днем в большинстве западных областей гололед; на дорогах, кроме южных и большинстве центральных областей, местами гололедица", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Как отмечается, из-за таких неблагоприятных условий объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве в результате непогоды за два дня сломано 120 деревьев, еще 100 повреждено, часть из них упала на автомобили, трамвайные пути и линии электропередач. Больше всего поврежденных деревьев обнаружено на зеленых зонах в Шевченковском районе.

Спасатели призывают жителей быть осмотрительными, а водителей просят не парковать авто в неположенных местах, а также под деревьями.

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