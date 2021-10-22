В ближайшие дни погода в Украине испортится, однако до конца месяца ожидаются еще одно потепление.

В Украине в ближайшие дни погода испортится: пройдут дожди и упадет температура. Однако до конца октября ожидается еще одно потепление.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже завтра, 23 октября похолодает на Западе и Севере, днем будет +7...+12 градусов. На остальной территории до +12...+18 градусов.

"Дожди в субботу возможны - от Харьковщины, Сумщины через центральную часть до Одесской области. Может зацепить влагой Волынь, Ривненщину, северные районы Киевщины и Черниговщины. Поздно вечером завтра - на Луганщине и Донетчине также небольшие дожди", - предупредила она.

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По данным Натальи Диденко, в воскресенье небольшие дожди вероятны на северо-востоке Украины.

"Но температура воздуха дальше будет снижаться и в течение дня 24 октября максимально ожидается лишь +5...+10 градусов, на юге до +12 градусов. Ветер с западного будет переходить на северо-западный и будет оставаться, может, и не штормовым, но порывистым, сильным", - рассказала она и добавила, что в 25 и 26 октября в Украине "будет очень холодная погода, ночью к "минусам"".

"Со следующего четверга, с 28 октября, вдруг еще не отгуляли отпуск или надо доделать ремонт сарайчика - планируйте. Будет сухо, даже солнечно, и тепло", - заверила синоптик.

По ее данным, с середины следующей недели температура воздуха начнет повышаться.

"Сначала из западных областей, а до конца недели всю Украину окутает мягкая теплая атмосфера с температурой воздуха +12...+ 16 градусов, местами до +18 градусов. Следующие выходные, завершение месяца, 30-31 октября, обещают, по предварительным прогнозам, роскошную погоду",- сказала синоптик.

Напомним, 22-24 октября в восточных, большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская