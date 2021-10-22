Погода в ближайшие несколько дней резко испортится, вернутся морозы и начнутся дожди.

После непродолжительного, но интенсивного потепления в Украину возвращается холодная погода. В ближайшие выходные погода резко испортится, кое-где пройдут дожди, а ночью температура вновь начнет опускаться до "минусовых" значений.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясная и безоблачная погода, температура воздуха ночью +3°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается -1°, а днем - до +9°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +11°, практически безоблачно. В воскресенье ночью -2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +10°, небольшая облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +2°...+12°. В воскресенье температура будет -3°...+8°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье - небольшая облачность, +3°...+14°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем +16°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+10°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, ливень, температура ночью +2°, днем +16°. В воскресенье температура составит +1°...+12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +7°...+18°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +1°...+8°, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода и сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, ливень. Температура ночью +1°, днем +14°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Северодонецке завтра будет пасмурная погода и небольшой дождь температура ночью +1°, днем +16°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +1°, днем +11°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет немного облачно, температура до +10°. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем потеплеет до +6°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +13°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура составит -4°...+9°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +13°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура -4°...+8°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +11°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -5°...+9°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +16°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+14°

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +16°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +1°...+12°.

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Автор: Екатерина Лиманская