Завтра в столице станет заметно теплее.

С 12 октября в Киеве станет намного теплее и отступят заморозки. Такая погода будет держаться несколько дней, а уже в конце недели снова похолодает. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

В Киеве 12 октября, по ее данным, кое-где может пройти незначительный дождь, но ощутимо потеплеет - температура воздуха повысится до +20 градусов.

"Теплая погода продержится до конца недели, а уже в воскресенье, 15-го октября, снова похолодает", - прогнозирует Наталья Диденко.

Также 12 октября, по данным синоптика, почти по всей Украине станет теплее. На западе столбики термометров достигнут +20...+23 градусов, не исключены и +25 градусов. Всего в Украине ожидается +15...+20 градусов, только в восточных областях медленнее прогреется воздух, +12...+15 градусов.

"Солнце завтра можно увидеть в южной части и на востоке, а вот запад, север и в значительной степени центральные области прикроют облака. Из этих облаков - атмосферный фронт - пройдут местами небольшие дожди в западных и северных областях", - рассказала синоптик.

Потепление в Украине

С сегодняшнего дня, 11 октября, в Украине начинается потепление. Температура повысится по всей стране, кое-где будет +20...+23. Повышение температуры будет сопровождаться дождями, однако они будут местами и несильными.

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