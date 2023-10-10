Синоптики предупреждают о похолодании ближайший ночью.

В Киеве ожидаются заморозки. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ближайшей ночью температура воздуха в Киеве снизится до 0...-2 градусов.

"Ночью 11 октября заморозки в воздухе 0...-2°. І уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

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Завтра, по данным Укргидрометцентра, на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

По области ночью ожидаются сильные заморозки 0...-5°, а температура днем составит 9-14° тепла. В Киеве столбики термометров днем 11 октября покажут 12-14°.

Заморозки в Киевской области - что известно

Ранее Украинский гидрометцентр предупредил о заморозки по Киевщине.

Прогнозируется, что ночью 11 октября в Киевской области будут сильные заморозки в воздухе 0...-5°. Из-за этого объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

Когда в Киеве потеплеет - прогноз

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшие дни сохранится довольно холодная погода. Повышение температуры в столице ожидается с 12 октября, когда столбики термометров покажут более комфортные +21°.

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