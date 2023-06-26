В ближайшие дни в Украине высокой температуры почти не будет.

Жара в Украину вернется не раньше июля. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталкья Диденко.

"Кому надо жара - придет в начале июля", - сказала она.

Завтра же, по прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине будет комфортной. В течение дня ожидается +20...+26 градусов. Лишь на северо-востоке и крайнем западе местами свежее, до +18...+21. В то же время в южной части будет +25...+30 градусов.

Видео дня

"Дожди во вторник интересно распределятся", - говорит синоптик. Осадки с грозами 27 июня ожидаются в западных областях и на востоке Украины, за исключением Донецкой области.

На севере нашей страны осадки вероятны на Житомирщине и Сумщине, а вот на Киевщине и Черниговщине завтра будет преимущественно сухо. В центральной части дожди ожидаются в Винницкой и Днепропетровской областях. Полтавщина, Кропивницкий с районами, Черкасская область - без осадков. Южная часть окажется вся в сухой солнечной погоде.

"В Киеве вторник будет зайчиком - без осадков, солнечно и +23 градуса", - прогнозирует Наталья Диденко.

Дожди в Украине

По прогнозам, в ближайшую неделю в Украине сохранится довольно дождливая погода. Временами осадки будут сильными, в сопровождении гроз, града и шквалов. Причиной такой погоды станут малоподвижные атмосферные фронты.

Вас также могут заинтересовать новости: