30 сентября в Украине будет тепло и сухо, но уже к вечеру погода в ряде обалстей начнет ухудшаться.

Сентябрь в Украине завершится отличной погодой. Об этом говорит известный синоптик Наталка Диденко.

В субботу, по ее данным, повсюду в Украине ожидается сухая и теплая погода. В течение дня столбики термометров покажут +23...+28 градусов.

"Только вечером покажет нос из Польши атмосферный фронт на Волыни, Львовщине и Закарпатье - там возможен незначительный дождь",- предупредила она.

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По данным синоптика, в Киеве 30 сентября также будет сухо, тепло и солнечно, а температура будет держаться на уровне +25 градусов.

"В воскресенье в столице станет больше облаков, есть вероятность небольшого дождя (но очень условного), снизится температура воздуха до +18 градусов. И еще в воскресенье в Киеве возможен порывистый ветер северо-западного направления", - отметила Наталка Диденко.

В Украину идет похолодание - что известно

С воскресенья, 1 октября, погода в Украине изменится. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, начиная с западных и северных областей, температура снизится на 5-7 градусов. Также ожидаются небольшие дожди, но они будут незначительными, поэтому на большей территории нашей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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