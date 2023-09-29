Смена погоды ожидается уже в ближайшие выходные.

В ближайшие выходные в Украине ожидается смена погоды. 1 октября начнется похолодание и осадки, однако дожди будут несущественными. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"После длительного периода аномально теплой и сухой погоды произойдет изменение атмосферной циркуляции. Уже с 1 октября в результате прохождения холодного фронта, начиная с западных и северных областей Украины, начнется существенное снижение температуры воздуха на 5-7 °С", - говорит синоптик.

По его данным, изменение воздушной массы будет происходить на фоне усиления северо-западного ветра, а кое-где пройдут локальные дожди, порой в сопровождении гроз.

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"Однако интенсивность осадков будет незначительной, поэтому засушливые условия и чрезвычайный уровень пожарной опасности останутся актуальными для большей части территории Украины", - отмечает Игорь Кибальчич.

Пожарная опасность в Украине

Почти по всей Украине на сегодня и ближайшие дни объявили чрезвычайный уровень опасности.

По данным Украинского гидрометцентра, опасность лесных пожаров будет существовать по всей стране, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.

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