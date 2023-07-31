Первый августовский день в Украъы будет очень теплым, кое-где пройдут дожди с грозами.

1 августа украинцев ждет хорошее синоптическое лето. Об этом говорит известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, температура воздуха составит +25...+29 градусов, а на востоке и на юго-востоке +29...+32 градуса.

Дожди с грозами, по ее данным, будут "слоняться" от севера до юга, от центра до востока. В западных областях обойдется без дождей.

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В Киеве август также начнется повышением температуры воздуха. Завтра, по данным Натальи Диденко, в столице будет до +27...+ 28 градусов. "Дожди вероятные, но несмелые, районные, солнца будет хватать", - рассказала она.

"Неделя обещает возвращение жары", - резюмировала синоптик.

В Украину возвращается жара - что известно

Во второй половине недели и на выходных в Украину поступит более сухой и жаркий воздух из среднеазиатских районов, что приведет к значительному повышению температуры. Дожди отступят, а температура кое-где может установить новые рекорды.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, только на западе Украины сохранится комфортная температура и периодические осадки.

По данным Погода УНИАН, кой-где температура будет подниматься до невыносимых +34°...+37°. Самые высокие показатели ожидаются на выходных, 5 и 6 августа.

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