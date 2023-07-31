Начало августа в Украине будет теплым, местами - жарким и в сопровождении гроз. Осадки покинут западные области и сконцентрируются на северо-востоке, местами в центральных и южных областях. На западе лишь в отдельных областях вероятны небольшие дождики.
В большинстве областей столбики термометров покажут +24°...+28°, а на юго-востоке, а также в Днепропетровской и Черновицкой областях воздух разогреет до +29°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°, ливень.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, небольшй дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
- В Тернополе 1 августа ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.
- В Виннице завтра будет +15°...+28°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +16° днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+26°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, ливень.
- В Одессе 1 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+24°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+27°, гроза.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +32°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +31°.
Приметы погоды 1 августа
1 августа - день Макриды. Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым. В этот день заканчивают летние работы в поле и начинают осенние.