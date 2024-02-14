15 февраля в Украине будет свежо.

В четверг, 15 февраля, украинцев ждет свежая, однако не слишком холодная погода. Местами пройдут дожди и мокрый снег. об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"В Украине 15-го февраля ожидается свежая, но не слишком холодная погода с дневной температурой воздуха +2...+7 градусов, на юге +6...+11 градусов", - сообщила она.

По данным Натальи Диденко, дожди, преимущественно небольшие, пройдут в центральных областях, кое-где на севере и юге. При снижении температуры воздуха вечером возможен мокрый снег. В западных областях и в восточной части Украины осадков не предвидится.

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Ветер будет преимущественно восточного направления, в восточных областях и на юге возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 15-го февраля местами незначительные осадки. Ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4 градуса.

В дальнейшем, по словам синоптика, погода будет соответствовать сезону: ночью будет около нуля или небольшие "минусы", днем свежо или умеренно тепло.

Похолодание в Украине - прогноз на 15 февраля

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 15 февраля в Украине, кроме запада, пройдут умеренные дожди, которые будут постепенно меняться на снег, а на севере Левобережья даже ожидается слабая метель.

Температура воздуха при этом ночью на юге составит +2...+7 °С, на остальной части страны похолодает до -3...+2 °С. Днем в западных и южных регионах воздух прогреется до +3...+8 °С, а в северных и восточных областях температура снизится до 0...-5 °С.

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