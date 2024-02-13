Среда в Украине будет теплой / фото Núria Eulàlia Ribas, Pixabay

В среду, 14 февраля, в Украине станет чуть прохладнее, но все равно будет тепло. Согласно данным Погода УНИАН, ожидается пасмурная погода, но количество дождей и их интенсивность снизится. Напомним, что уже с 15 февраля в Украине ожидается похолодание сразу на 4-7 градусов.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +6°, дождь.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +1°, днем +6°.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +4°.
  • В Тернополе 13 февраля ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +10°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Житомире в среду будет ночью +3° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +8°, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+8°.
  • В Одессе 13 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +10°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +4°, днем +12°.
  • В Запорожье температура ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.
  • В Днепре температура ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +6°...+10°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
14 февраля по всей Украине будет уверенный "плюс" / фото УНИАН

Приметы погоды 14 февраля

Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

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