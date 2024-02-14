Уже завтра погода в Украине изменится.

С 15 февраля в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, нас ждут дожди, которые будут постепенно переходить в снег, метели, сильный ветер и морозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 15 февраля

В четверг, по прогнозу синоптика, в западных областях будет без существенных осадков, а на остальной территории Украины пройдут умеренные дожди с постепенным переходом в снег. На севере Левобережья ожидается слабая метель, на дорогах гололедица. Днем местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью на юге +2...+7 °С, на остальной части страны похолодает до -3...+2 °С. Днем в западных и южных регионах +3. ..+8 °С, а в северных и восточных областях температура снизится до 0...-5 °С.

Погода 16 февраля

В пятницу, по словам Игоря Кибальчича, в большинстве областей, кроме западной части, пройдет снег, на юге - местами с дождем. На дорогах северных, центральных и восточных регионов будет наблюдаться гололедица и снежный накат. Ветер восточный, 7 -12 м/с, на Востоке, в Крыму и Приазовье днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток в северных, центральных и восточных областях упадет до -5. ..-11 °С, в западных и южных регионах -2...+3 °С, на Закарпатье будет теплее всего - до +8 °С.

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Погода 17 февраля

В субботу в западных областях и в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег, на остальной части страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. В Крыму и Приазовье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в северных и восточных областях -10. ..-15 °С, на остальной части страны -2...-8 °С. Днем будет -2. ..-7 °С, в западной части и на крайнем юге немного теплее, -1...+4 °С.

Погода 18 февраля

В конце недели в южных, центральных и западных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях -8. ..-13 °С, днем -2...-7 °С. В западных и южных областях в течение суток будет -3...+2 °С.

С сегодняшнего дня, 14 февраля, в Украине ожидается изменение воздушных потоков, что приведет к постепенному снижению температуры.

По данным Укргидрометцентра, 15 февраля ожидается похолодание сразу на 4-7 градусов.

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