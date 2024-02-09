В то же время почти по всей стране 10 февраля ожидаются осадки.

В субботу, 10 февраля, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. В частности, ночью на крайнем севере будет до -3...-5 градусов , а днем на юге Одесской области температура повысится вплоть до +19 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра в Украине ночью ожидается 0...-5 градусов, на юге и западе +1...+8 градусов.

"В течение дня субботы в центре, на юге и западе +4...+11 градусов, на крайнем юге, на Закарпатье и в Черновицкой области +12...+19 градусов!"- сообщила Наталья Диденко.

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В то же время, по ее словам, будет преобладать влажная погода: пройдут дожди, на севере мокрый снег. Только в южной части обойдется без осадков.

"11 февраля осадки в большинстве областей Украины прекратятся, температура воздуха ощутимо повысится", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве завтра, по прогнозу Натальи Диденко, ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Днем будет +3 градуса. В воскресенье в столице уже будет без осадков, потеплеет до +6, а в понедельник до +12 градусов.

В Киеве 7 февраля зафиксировали сразу два температурных рекорда. В частности, максимальная температура достигла 9,7°, что на 0,5° выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года.

Также средняя за сутки температура оказалась самой высокой за все время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°.

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