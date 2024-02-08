Температурные рекорды в столице зафиксировали 7 февраля.

В Киеве 7 февраля зафиксировали сразу два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, по данным синоптиков, максимальная температура воздуха достигла 9,7°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года.

Также среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2004 года на 0,4°С, а климатическую норму - на 10,5°С.

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"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апрелю", - сообщили синоптики.

Температурные рекорды в Киеве - последние данные

4 февраля тепло в Киеве также установило новый рекорд. В частности, в столице зафиксировали рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха.

Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 4 февраля минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1°С рекордное значение 1936 года и составила +4,6°С.

Январь 2024 оказался самым теплым в мире

Январь 2024 года на планете оказался аномально теплым - самым теплым за все время наблюдений. Мы также пережили 12-месячный период, когда температура более чем на 1,5 градуса превышала доиндустриальный базисный период.

Ученые прогнозируют, что 2024 год с вероятностью 99% попадет в пятерку самых теплых лет.

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