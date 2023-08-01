Завтра на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, которые принесут нам осадки. Не исключены шквалы, град и даже смерчи.

В среду, 2 августа, на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты и линия схождения, связанные с циклоном Wenzeslaus. Это приведет к осадкам во многих областях.

"Вдоль линии схождения бывают сильные шквалы, град и даже иногда смерчи", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что 2 августа грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины, вечером осадки дойдут до северных, центральных областей и Одесской области. Также в конце суток 2 августа местами подощет на крайнем востоке Украины.

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"От осадков смогут завтра увернуться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и Крым", - спрогнозировала синоптик.

Температура воздуха, по данным Натальи Диденко, в среду составит +25...+32 градуса.

В Киеве 2 августа ожидается очень теплая, однако без сильной жары, погода, около +29 градусов. Дождь и гроза предполагаются в столице в среду вечером.

"Не забывайте, что при грозах возможны более сильный ливень, шквалы и град - линия схождения!"- еще раз напомнила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, завтра в столице ожидается дождь и грозы, а затем установится сухая и жаркая погода. 2 и 3 августа столбики термометров в Киеве будут показывать +29°, а 4 и 5 августа воздух уже прогреется до +32°.

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