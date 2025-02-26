Завтра сухая погода еще сохранится, а с 28 февраля начнутся осадки.

Еще в четверг, 27 февраля, в Украине продолжится спокойная погода без осадков, а с 28 числа станет облачно и влажно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг самыми теплыми в Украине будут западные области, днем 27-го февраля ожидается +5...+11 градусов! В восточных областях предполагается самая холодная погода, -2...-6 градусов", - сообщила она.

На остальной территории Украины в течение четверга будет +1...+5 градусов.

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Ближайшей ночью еще будет морозно, -5...-12. На востоке температура снизится до -11...-15 градусов, а на западе будет -1...-6 градусов.

Осадки, по данным Натальи Диденко, завтра маловероятны. Только на западную часть набегут облака: "Атлантика начнет понемногу гнать к нам более влажный воздух", - говорит синоптик.

В Киеве завтра также без осадков. Ночью будет мороз -5...-7 градусов, а днем потеплеет до +2...+4 градусов.

В дальнейшем, по словам Натальи Диденко, в Украине будет происходить постепенная смена воздушных масс с сухой морозной на более теплую влажную. Днем облачная и влажная погода создаст дискомфорт:

"Проще говоря, 28 февраля, 1 и 2 марта в большинстве областей Украины будет мокро, ветрено и с мокрым снегом".

В Украину идут осадки - что известно

О том, что на этой неделе в Украине начнутся осадки, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, 28 февраля небольшой мокрый снег и дождь пройдет в западных и местами северных областях, а уже 1 марта на большей части территории страны пройдут дожди, снег и мокрый снег.

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