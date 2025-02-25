В среду, 26 февраля, погода в Украине будет сухой и с небольшой облачностью. Особенностью дня станут сильные контрасты температур: на западе потеплеет до +9°, на Закарпатье даже возможно +10°, а на востоке днем будут морозы до -8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем +3°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +9°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +8°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +7°.
- В Тернополе 26 февраля ночью будет -4°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -7°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +9°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +10°, ясно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°.
- В Виннице завтра будет -9°...+6°, ясно.
- В Житомире в среду ночью будет -9°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -13°...+1°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -9°...-3°.
- В Одессе 26 февраля - ясно, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Херсоне в среду ночью будет -8°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью -9°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -10°, а днем -1°, небольшая облачность.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, -6°...+2°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -13°, днем -5°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -13°, днем -6°.
26 февраля - праздник, приметы погоды
26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.