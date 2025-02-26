С приходом весны ночные морозы в Украине будут ослабевать, а днем температура будет повышаться до "плюсов".

Еще сегодня и завтра, 27 февраля, в Украине сохранится сухая погода, а с 28 числа начнутся осадки, которые охватят большинство областей нашей страны. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 27 февраля

В четверг, по прогнозу синоптика, в Украине сохранится сухая и спокойная погода без осадков. Только ночью и утром местами будет наблюдаться туман и изморозь, а на дорогах местами образуется гололедица. Ветер 3 - 8 м/с. Температура ночью -12...-17 °С, в западных и южных областях -6...-11 °С. Днем воздух прогреется до -2...+4 °С, а в южных и западных областях потеплеет до +5...+8 °С.

Погода 28 февраля

В последний день в западных и местами северных регионах пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 5 - 10 м/с. Ночью будет -2...-7 °С, в северных и восточных регионах еще задержатся морозы -8...-14 °С. Днем по Украине потеплеет до 0...+5 °С, а в центральных, южных и западных областях - до +2...+7 °С.

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Погода 1 марта

В субботу ночью в западных и северных областях, а днем на большей части территории страны пройдут дожди, снег и мокрый снег. Местами возможен туман и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ночью будет -4...+1 °С, на востоке страны -5...-10 °С. Днем 0...+5 °С, только в южных областях +2...+7 °С.

Погода 2 марта

В воскресенье, по прогнозу синоптика, в Украине местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, а в южной половине и Крыму с дождем. Кое-где туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер 5 - 10 м/с. Сильные морозы отступят, ночью по всей стране уже будет -3...+2 °С. Днем 0...+5 °С, а на юге до +7 °С.

Погода в марте 2025 - прогноз на месяц

Нынешний март обещает быть теплее и менее дождливым, чем обычно. Такие прогнозы обнародовал Украинский гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что средняя температура воздуха в течение месяца составит от +1° до +7°, что превышает норму на 1-1,5 градуса.

Количество осадков ожидается в пределах 22-42 мм, а в Карпатах местами - 50-74 мм. Это ниже средних многолетних показателей.

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