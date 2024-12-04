Уже завтра вечером в ряде областей Украины будет мокро.

В четверг, 5 декабря, температура в Украине останется без существенных изменений, а вечером в ряде областей начнутся осадки. Впоследствии температура в Украине повысится, а осадков станет больше. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"С 7-го декабря в Украине станет больше осадков и повысится температура воздуха", - спрогнозировала она.

Завтра же, по прогнозу синоптика, днем в Украине будет от 2 мороза до 4 тепла. Вечером на Левобережье начнутся осадки. Также в Украине будут наблюдаться туманы.

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В Киеве в четверг без существенных осадков, но возможен туман. Ночью в столице будет морозец -1...-3 градуса, а днем около нуля.

Погода в декабре - прогноз

В декабре этого года ожидается температура, которая будет соответствовать средним показателям. Однако из-за значительной территориальной протяженности страны возможны локальные колебания. В частности, во второй декаде декабря на юге может наблюдаться потепление.

Несмотря на общее потепление, не следует исключать кратковременные похолодания, ведь это характерно для зимы.

Во второй декаде декабря прогнозируется активизация атмосферных фронтов, которые будут чередоваться со спокойной погодой. Это повлечет увеличение количества осадков и усиление ветра.

Также украинцам уже следует быть готовыми к зимним проявлениям погоды, в частности гололеда.

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