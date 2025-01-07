Температура 8 января будет повышаться вплоть до +12...+14 градусов.

Погода в Украине 8 января будет теплой, но ветреной. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +4...+9 градусов, на западе местами до +9...+11, в центральных областях +7...+12 градусов, а в южной части ожидаются весенние +9...+14 градусов.

"Ветер завтра будет дуть с юго-запада, будет порывистым, порой даже сильным", - сообщила эксперт по погоде.

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Что касается осадков, то в среду будет сухо, только в Карпатах возможны осадки и вечером дождь, местами с мокрым снегом, предполагается на западе и севере Украины. А вот ближайшей ночью будет дождливо на западе Украины, а ближе к Карпатам дожди будут с мокрым снегом.

Погода в Киеве 8 января

В столице завтра также будет тепло. Ночью столбики термометров покажут +2...+4 градуса, а днем воздух прогреется до +5...+7 градусов.

Ветер в Киеве будет умеренный, а вечером ожидается дождь.

В течение недели в Украине сохранится теплая погода, нетипичная для января, из-за влияния циклона, центр которого расположен над Скандинавией. Температура ночью ожидается от +1° до +7°, днем до +13°. Осадки будут преимущественно в виде дождя, местами возможен мокрый снег, но снежный покров не образуется. Риск гололеда уменьшен, а порывистый ветер не будет иметь значительной угрозы. В субботу циклон снова принесет осадки, но температуры будут оставаться положительными.

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